Rigo Rivas se sincera sobre Italia y Rueda: “Me he adaptado bien”

“El Bambino”, fue titular con La H ante Cuba en el estadio Félix Sánchez de República Dominicana, pero no pudo endosar un tanto en el arco de Rayko Arozarena.

El profesor tiene sus ideas y estamos tratando de llevarla poco a poco, porque tuvimos una semana juntos, pero en una semana no vamos a hacer todo, pero poco a poco haremos lo que quiere el profesor.

Muy bien. Gracias a Dios, llegué al equipo, me encuentro bien, me he adaptado bien, estoy jugando y estamos ahí.

¿Cómo has sentido el cambio de país?

No. Igual. Estoy cerca de Italia y Turquía es bonito. Me encuentro bien. La diferencia es la comida, pero lo demás es igual.

Tu participación en Honduras dependerá de lo que haga en Turquía

La participación en el club depende para que te llamen a la Selección o no. Tenés que trabajar bien en el club si querés que te llamen a la Selección.