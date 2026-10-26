Reynaldo Tilguath regresa y será técnico de histórico equipo de Liga Nacional

Puerto Cortés, Honduras.- El Platense ha decidido dar un golpe de timón en su banquillo y Raúl Cáceres deja de ser el entrenador del conjunto selacio.
Según conoció DIARIO EL HERALDO, la nueva junta directiva del Tiburón tomó la determinación de contratar a Reynaldo Tilguath, conocido como el “Maizoro”, para asumir las riendas del equipo durante el resto del torneo Apertura de la Liga Nacional.
Tilguath tendrá la responsabilidad de enderezar el rumbo del conjunto porteño en la recta final de la fase regular, con el objetivo de mejorar sus resultados y pelear por un lugar en la siguiente etapa del campeonato.
El nuevo cuerpo técnico del Platense también tendrá a Marlon Peña como asistente técnico, quien acompañará a Tilguath en este nuevo desafío al frente de los escualos.
De esta manera, el Tiburón inicia una nueva etapa en su banquillo, con cambios importantes en la conducción del equipo para lo que resta del Apertura.