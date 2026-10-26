Reynaldo Tilguath regresa y será técnico de histórico equipo de Liga Nacional

Puerto Cortés, Honduras.- El Platense ha decidido dar un golpe de timón en su banquillo y Raúl Cáceres deja de ser el entrenador del conjunto selacio.

Según conoció DIARIO EL HERALDO, la nueva junta directiva del Tiburón tomó la determinación de contratar a Reynaldo Tilguath, conocido como el “Maizoro”, para asumir las riendas del equipo durante el resto del torneo Apertura de la Liga Nacional.