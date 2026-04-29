¿Regresa a Olimpia? El hondureño Carlos Pineda define su futuro profesional en Costa Rica

San José, Costa Rica.- El mediocampista hondureño Carlos Pineda atraviesa un momento particular en su carrera internacional. Instalado en el fútbol costarricense, el catracho ha vivido una etapa marcada por la irregularidad grupal, en la que los objetivos deportivos no han terminado de cumplirse. Desde su llegada al Sporting San José de la primera división de Costa Rica, el volante no ha logrado disputar una liguilla, una estadística que pesa tanto en lo personal recordando su paso ganador en Olimpia.

El conjunto josefino ha quedado al margen de la fase decisiva nuevamente durante este periodo, alejándose del protagonismo esperado en el campeonato local. Sin embargo, y pese a ese contexto, el club ha decidido respaldar al exjugador del Olimpia, confirmando su renovación por un año más, dio a conocer el periodista tico Kevin Jiménez. La directiva apuesta por la experiencia, el orden táctico y la capacidad de recuperación del mediocampista de 28 años como argumentos para sostener su continuidad. Ahora, con un nuevo voto de confianza sobre la mesa, Carlos Pineda encara el desafío de revertir la historia reciente y guiar a su equipo hacia la liguilla, un objetivo que se ha resistido, pero que se convierte en prioridad en esta nueva etapa.