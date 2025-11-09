Real Sociedad da golpe de autoridad y se clasifica a la final de Liga de Ascenso

Tocoa, Honduras.- El primer finalista del torneo Apertura de la Liga de Ascenso de Honduras se conoció anoche en un emocionante encuentro lleno de goles y de mucho ambiente.

La ciudad de Tocoa fue la encargada de recibir el encuentro de vuelta de la semifinal entre Real Sociedad y Arsenal Sao luego de protagonizar un empate 1-1 en la ida.

Todo el vértigo aumentó cuando al finalizar los primeros 45 minutos el encuentro seguía sin goles y la parte complementaria llegaría cargada de emociones en el estadio Francisco Martínez.

Brandon Turner (51), Álvaro Torres (63) y Noé Enamorado (83) sentenciaron todo a favor del Gigante del Aguán para cosechar el triunfo y avanzar a la gran final con global de 4-1.

Real Sociedad, dirigido por el experimentado entrenador argentino Carlos de Toro, intenta regresar a la primera división de Honduras luego de perder la categoría hace seis meses.

Su rival se conocerá este domingo 9 de noviembre cuando se enfrenten en el estadio Municipal de la ciudad de La Ceiba el Vida frente al Estrella Roja de Danlí.

En tierras del oriente de Honduras, el Estrella Roja logró salir con la victoria de 1-0 y ahora los cocoteros tratarán de remontar el marcador en su estadio y ante su noble afición. Todo inicia a las 3:00 pm.