Real Madrid vs Osasuna EN VIVO: Hora y canal dónde ver debut en directo por LaLiga

El 19 de agosto de 2014, en el inicio de una nueva temporada en la Supercopa de España, fue el último partido de Xabi Alonso con el Real Madrid en casa. El 18 de abril de 2017, su primer regreso, con otra camiseta, la del Bayern Múnich, en un reencuentro en el que recogió todo el afecto del madridismo que reconoció tres años de un centrocampista que era estilo y precisión.

Madrid, España. - El nuevo Real Madrid , con Xabi Alonso al mando y Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono como caras nuevas que vuelven a desatar la ilusión del madridismo, se presenta ante el Santiago Bernabéu en una puesta de largo frente a Osasuna, con ilusiones renovadas con la llegada de Alessio Lisci al banquillo.

Como el de Luka Modric, el jugador con más títulos, al que el club no renovó a sus 39 años por un año más para cumplir su deseo de llegar al Mundial 2026 y retirarse de blanco. Nuevos tiempos en la 'casa blanca'. Nuevo estilo con el libreto de Xabi Alonso que, tras la primera toma de contacto en el Mundial de Clubes, se presenta ante su afición. Tras 15 días de pretemporada, molestos por no acceder LaLiga al aplazamiento, pero sin que sirva de excusa para responder al ritmo que imprime el Barcelona desde el primer capítulo liguero.

Ocho años, cuatro meses y un día después llega un momento tan esperado como deseado por el aficionado madridista. Alonso toma las riendas del equipo tras triunfar en Alemania haciendo historia del Bayer Leverkusen. El heredero de Carlo Ancelotti, que se marchó tras conquistar dos títulos menores en un curso, el pasado, en el que aspiraba a siete. Incapaz de devolver el hambre e impulsar el esfuerzo colectivo en un grupo de jugadores con la barriga llena de títulos. Un legado eterno el del técnico italiano, el más laureado de la historia del Real Madrid.

Con las bajas de Antonio Rüdiger, sancionado, y Ferland Mendy en defensa, más Eduardo Camavinga y Jude Bellingham en un centro del campo en el que tienen mucho que aportar, y Endrick en ataque, pero con los estrenos de Alexander-Arnold, Huijsen y Álvaro Carreras en una defensa que cambia de cara. Será de cinco en algunos encuentros. De inicio se espera que de cuatro. Con tiempo durante el segundo acto para el debut de Mastantuono, una de las grandes esperanzas del madridismo.

El Real Madrid regresa a su casa 87 días después de su última cita de la pasada Liga. Con el objetivo claro de volver a competirla y bajar del trono al Barcelona. En el inicio de una nueva era en la que Éder Militao ejercerá de líder de la zaga, cerrando el círculo de sus graves lesiones de rodilla ante el equipo frente al que se lesionó en el mismo escenario.

Con el mando para inventar a Arda Güler en nueva demarcación, las espaldas cubiertas por Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde, de vuelta tras perderse el único amistoso con público de la pretemporada, y los focos dirigidos a la pareja Vinícius-Mbappé, obligados a entenderse como el brasileño a mejorar su versión del pasado curso. La última pieza del tridente, a expensas de la situación de Rodrygo y su continuidad, parece destinada a Brahim Díaz en el estreno liguero. Siete temporadas después, el Real Madrid lo disputa como local.

Osasuna, por su parte, afronta el debut de Lisci en el banquillo rojillo con buenas sensaciones tras un mes de preparación, iniciando el curso ante el Real Madrid y dejando la obligación de ganar a los blancos.

Tras el adiós de Vicente Moreno, el club esperó al desenlace de Segunda División con atención. La dirección deportiva ya había puesto su mira hacia Miranda de Ebro, localidad en la que un joven italiano estaba haciendo historia. Lisci y su Mirandés se quedaron a las puertas de la gloria, antes de poner rumbo a Pamplona para tomar las riendas de un proyecto mayor.

Sobre el verde, las sensaciones han ido de menos a más, logrando empatar en casa del Friburgo, quinto clasificado de la última liga alemana. Trece derrotas, dos empates y una victoria ante el Mirandés integraron la pretemporada para los de Tajonar.

Como principales áreas que ha modificado el preparador de 39 años, el sistema ha pasado de cuatro a cinco defensas, con dos carrileros que dotarán de profundidad al equipo. Por otro lado, parece que Raúl García de Haro, con tres goles y una asistencia, ha sido la nota positiva, lo que le abre las puertas a una posible titularidad.

El italiano explicó que intención es ser "un equipo equilibrado, que pueda dominar todas las fases del juego", consciente de la dificultad que conlleva hacerlo en Madrid. "En esa dirección estamos yendo, lo que son importante son ciertos principios. Está marcando una evolución buena que estamos teniendo".

La salida de Jesús Areso puso punto y final a un culebrón que se alargó más de la cuenta en Pamplona. Antes de ello, Osasuna se cubrió con Valentín Rosier para evitar fichar después de la salida del primero de ellos con un sobrecoste ante los 12 millones ingresados por Areso.

Seguirán siendo importantes Sergio Herrera, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz o Ante Budimir, gran esperanza en ataque por los 21 goles marcados el año pasado. Todavía restan días para el cierre del mercado, mientras la afición rojilla mira con cierta intriga hacia Enzo Boyomo. El camerunés, con una cláusula de 25 millones, mantendrá en vilo a su parroquia estos últimos días de agosto.