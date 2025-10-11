Real Madrid lo lamenta: Se conoce la lesión de Mbappé y el tiempo que estará de baja

París, Francia.- El delantero francés Kylian Mbappé regresó a Madrid, tras jugar con molestias en el tobillo derecho con la selección francesa ante Azerbaiyán, y se sometió a unas pruebas que descartan lesión, pero invitan a tener reposo unos días para estar en buenas condiciones de jugar ante el Getafe en el regreso de LaLiga para el Real Madrid.

Mbappé fue decisivo para desbloquear el partido de Francia ante Azerbaiyán y causa baja en el encuentro ante Islandia, valedero también para la clasificación al Mundial 2026, según informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) porque "no está en condiciones de jugar el lunes en Reikiavik por un golpe en el tobillo derecho".

Después de no poder acabar su segundo partido consecutivo, lesionado con el Real Madrid ante el Villarreal y sustituido con Francia tras una dura entrada en el minuto 82, Mbappé regresó a Madrid y se sometió a pruebas con los doctores del club.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, el delantero francés no sufre lesión ósea pero debe parar unos días. Se espera que durante la semana se reincorpore a los entrenamientos en la Ciudad Real Madrid y pueda estar varios entrenamientos a las órdenes de Xabi Alonso para poder ser titular el domingo en el Coliseum ante el Getafe. En principio, Kylian tendrá tres días de reposo total.

En el caso del argentino Franco Mastantuono, el Real Madrid espera el regreso del jugador tras abandonar la selección argentina con una sobrecarga muscular. Tras estar en comunicación con los doctores de su selección, se descarta una rotura muscular, pero se ampliarán las pruebas médicas a su llegada e iniciará un tratamiento fisioterapéutico con el objetivo de que no cause baja en ningún partido.