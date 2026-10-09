  1. Inicio
  2. · Deportes

Real Madrid recupera a jugador lesionado, pero pierde a otro previo a juego ante Villarreal

Real Madrid presentará cinco bajas para su próximo compromiso por LaLiga que es ante el Villarreal en el Bernabéu

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 09:55
Real Madrid recupera a jugador lesionado, pero pierde a otro previo a juego ante Villarreal

El Real Madrid se alista para enfrentar a Villarreal en busca de acercarse al primer lugar.

Madrid, España.- El Real Madrid dio a conocer la convocatoria para el partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports contra el Villarreal, en la que figura el uruguayo Fede Valverde y con las únicas ausencias de Raúl Asencio, Mendy, Rodrygo y Militao por lesión y Dean Huijsen por sanción.

El central español fue operado de una fractura por estrés en la tibia y estará lesionado de larga duración. Por su parte, el francés y los brasileños han aprovechado el parón de selecciones para recuperar sensaciones, y en concreto tanto Militao como Mendy se entrenaron junto al grupo en la sesión de este viernes, encarando la fase final de su recuperación, pero sin entrar todavía en la convocatoria.

Mourinho sorprende al hablar del caso Negreira: "Lo sentimos y lo vivimos"

Respecto a los elegidos para el último encuentro del Real Madrid, el pasado 20 de septiembre contra el Atlético, Jose Mourinho pierde también a Dean Huijsen, que fue expulsado contra los rojiblancos tras cometer un penalti sobre Giuliano Simeone y sancionado con un encuentro.

En la rueda de prensa previa al partido frente al Villarreal, el técnico portugués había adelantado que Fede Valverde sería duda hasta el último momento, y que la decisión sobre su convocatoria se tomaría durante este viernes. Finalmente, el uruguayo sí estará en el Santiago Bernabéu, al menos en el banquillo.

Romário en defensa de Cristiano Ronaldo: "¿Para qué pasar vergüenza una segunda vez?"

La lista de convocados del Real Madrid para el partido contra el Villarreal la forman:.
Porteros: Courtois, Lunin y Mestre.

. Defensas: Trent, Dumfries, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias