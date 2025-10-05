Real España se da a respetar en casa y remonta a Platense en el Morazán

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España derrotó 2-1 al Platense por la jornada 13 del torneo Apertura en la cancha del estadio Morazán.

Luego se inició como se estableció, los de Puerto Cortés aprovecharon su rápido ataque que tienen por las bandas y llegó un centro desde la derecha de Samuel Pozantes que recibió Aldo Fajardo que controló y sirvió a Ofir Padilla que de zurda la mandó a guardar.

El partido se jugó bajo la lluvia y por la misma tuvo un leve retraso de 15 minutos en su inicio ya que era muy fuerte para la hora que estaba programado el arranque.

Real España inició con dos jugadores sub-20 y con eso le dio espacio a lo porteños, pero en la segunda etapa Jeaustin Campos modificó su equipo.

En el inicio del segundo tiempo llegó un centro desde la izquierda de un tiro de esquina y apareció el colombiano de cabeza Yeison Moreno para poner el empate.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Real España se veía superior, empezó a tomar el control del partido y Platense se replegó, saliendo al contragolpe, al final lo pagó caro.

El gol del triunfo para el conjunto 'aurinegro' llegó al minuto 69, otra vez a balón parado, esta vez desde la derecha, cabezazo de Afronit Tatum que rechazó el portero y por el segundo poste llegó Wesly Decas a empujarla.



Con este triunfo el Real España llegó a 18 puntos y se coloca en la cuarta posición, queda a nueve del líder Olimpia.

