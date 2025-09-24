Real España desaprovecha su localía y termina cayendo ante Plaza Amador en el Morazán

San Pedro Sula, Honduras.- Cuando perdonas al rival lo pagas caro. El Real España fue timorato frente al Plaza Amador que en el último suspiro los remató y con un solitario gol de Ovidio López, se llevó el triunfo 0-1 dejando el camino cuesta arriba para el equipo aurinegro en la Copa Centroameri ana de Concacaf.

Es increíble cómo se cansó de fallar el brasileño Gustavo Souza que tuvo dos ocasiones en el primer tiempo, y ambas abajo del marco y de forma increíble perdonó... así es imposible competir al alto nivel.

Los panameños vinieron a jugar su partido, esperar en el mediocampo y meter pierna cuando la Máquina intentó crear con Jhow Benavídez o Nixon Cruz. Además, Buba López hizo dos salvadas que evitaron que el juego terminara con una fea goleada.

Sin Jeaustin Campos en el campo, el asistente Hugo Viegas hizo algunos llamados de atención, pero no fueron lo suficiente ya que el equipo parecía que estaba de visitante. Faltaron las proyecciones por los costados que llegaron hasta el segundo tiempo con el ingreso de Dixon Ramírez, quien lo intentó, pero nunca pudo finalizar las jugadas y erró. Una desconcentración definió el partido; tras un contragolpe de la máquina, los panameños recuperaron la pelota en la defensa, le dieron buen trato a la pelota y la pasearon por todo el campo; llegó hasta las botas del recién ingresado, Ovidio López, quien tenía 14 minutos en el campo y con un remate potente, frente al marco definió el duelo.

Ahora los aurinegros tienen que ir obligados a ganar el miércoles por dos goles de diferencia en el Rommel Fernández Gutiérrez, no es complicado pero con la forma en cómo están jugando los aurinegros, es bastante difícil. Plaza Amador, por su parte, llegó a 20 partidos sin conocer la derrota. El elenco panameño no pierde desde abril, acumulando 17 victoria y tres empates. En la Copa Centroamericana ha disputado cinco partidos y todos los ha ganado, incluyendo el de esta noche.

