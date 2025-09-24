Real España no pudo y cae ante Plaza Amador en la ida de cuartos de Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España de Jeaustin Campos perdió 0-1 ante el Plaza Amador en los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf .

Min. 78 - Se salvó el Real España. Tiro libre ejecutado por Erick Davis que se colaba en la esquina de la portería pero apareció la mano salvadora de Buba López para mandarla al tiro de esquina.

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Min. 89 - Gooooooooooooooool del Plaza Amador gooooooooool de Ovidio López tras asistencia de Erick Davis tirando el pase hacia atrás. Jugada que repitieron los ticos en reiteradas ocasiones y al final se les dio.

Min. 90 - Cambio para el Real España. Sale Nixon Cruz y su lugar lo ocupa el atacante Yeison Moreno.

Min. 77 - Tarjeta amarilla para Franklin Flores tras bajarse a Ricardo Phillips cuando se escapaba al ataque.

Min. 75 - Modificación para los panameños, sale Everardo Rose ingresa Ovidio López



Min. 73 - Dos cambios más en el Real España, sale Jack Baptiste y Gustavo Moura, ingresan Daniel Carter y Anfronit Kriss Tatum



Min. 72 - Doble cambio para el Plaza amador; salen Alberto Quintero y Joel Lara ingresan Ricardo Phillips y Yoameth Murillo.



Min. 71 - Empieza a tomar el control el Plaza Amador, pase dentro del área, queda solo Omar Córdoba y "Buba" López tapa y manda a la última línea.

Min. 65 - Otro amonestado en el Real España, esta vez el que ingresó de cambio, Carlos Mejía.

Min. 54 - Se salva el Real España, el Plaza Amador ingresa por la banda izquierda, centro a Quintero que entraba solo al área, suelta derechazo que se estrella en la defensa y luego controló Luis "Buba" López. Pedían mano de Aparicio pero el árbitro no sancionó nada.

Min. 52 - Otro cambio por parte del Real España, sale Darixon Vuelto e ingresa Carlos Mejía.

Min. 48 - Falta a favor del Real España, el árbitro no perdona y amonesta al defensor Jimar Sánchez el Plaza Amador.

Min. 46 - Sale Brayan Moya y en su lugar ingresa Dixon Ramírez por parte del Real España.

Min. 42 - ¡No es es posible! Otra vez Gustavo Moura, centro desde la derecha de Nixon Cruz, cerraba por el segundo poste solo el brasileño, se barrió para impactar el balón y lo termina tirando arriba. ¡Increíble!

Min. 41 - Tarjeta amarilla para Brayan Moya por empujó a Omar Córdoba que lo agarró tanto que molestó al delantero hondureño para que hiciera dicho acto.

Min. 38 - La pasa mal el equipo panameño. Tiro de esquina, cruza el área, le queda a Daniel Aparicio que cuando se alistaba a patear apareció por la espalda Jimar Sánchez para darle un leve desvío e impedir que lograra darle con comodidad y la tiró a un costado.

Min. 34 - Gustavo Moura ha perdonado, pase que lo deja solo frente a portería, controló y pateó frente al portero, pero lo tiró por un costado. Era más difícil botarla.

Min. 22 - Se vuelve a salvar el Real España. Murillo perdona al

Min. 15 - Primera jugada de peligro y fue por medio de Plaza Amador luego de que Everardo Rose entrara al área y soltara derechazo que se fue por un costado.

El partido está programado para que de inicio a las 8:00 de la noche en la cancha del estadio Morazán, este es el tercer compromiso de esta segunda fase de este torneo de clubes.

Real España llegó a esta etapa luego de caer ante Herediano y Municipal, luego derrotó a Diriangén y San Miguelito.

Mientras que el Plaza Amador derrotó al Alajuelense, Antigua, Managua y el Alianza. Marca perfecta en la fase de grupos.