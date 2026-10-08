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Malas noticias para el Barcelona; uno de sus jugadores regresó lesionado de su selección

El FC Barcelona ha entrenado pensando ya en su próximo compromiso luego del parón por las fechas FIFA, pero uno de sus jugadores regresó con molestias

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 09:23
Malas noticias para el Barcelona; uno de sus jugadores regresó lesionado de su selección

El FC Barcelona busca seguir con su buen momento en este inicio de la temporada.

 Foto: Barcelona

Barcelona, España.- Los seis internacionales españoles, el inglés Anthony Gordon y el croata Dominik Livakovic han regresado este jueves a los entrenamientos del Barcelona.

Pero no todo es bueno ya que el brasileño Raphael Dias 'Raphinha' ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros en el club catalán.

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El técnico Hansi Flick ha contado con los españoles Pau Cubarsí, Rodrigo Hernández, Pedro González 'Pedri', Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal, que junto con Gordon y Livakovic han sido los últimos internacionales en llegar a Barcelona tras el parón de selecciones.

Además del lesionado Andreas Christensen, Raphinha, que sufrió un edema muscular en el muslo derecho con la selección brasileña, sigue sin entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que es duda con vistas al partido liguero de este sábado que el Barça disputará contra el Getafe.

Las grandes sorpresas en entreno del FC Barcelona tras fecha FIFA

El conjunto azulgrana realizará este viernes el último entrenamiento antes de medirse al conjunto madrileño en el Spotify Camp Nou. Después de la sesión, prevista para las 11:00 horas, Hansi Flick comparecerá ante los medios de comunicación.

El FC Barcelona tendrá su próximo compromiso este sábado cuando reciba al Getafe y donde quiere seguir sumando para estar como único líder de LaLiga.

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Redacción web
Agencia EFE

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