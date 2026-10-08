Malas noticias para el Barcelona; uno de sus jugadores regresó lesionado de su selección

Barcelona, España.- Los seis internacionales españoles, el inglés Anthony Gordon y el croata Dominik Livakovic han regresado este jueves a los entrenamientos del Barcelona. Pero no todo es bueno ya que el brasileño Raphael Dias 'Raphinha' ha vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros en el club catalán.

El técnico Hansi Flick ha contado con los españoles Pau Cubarsí, Rodrigo Hernández, Pedro González 'Pedri', Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal, que junto con Gordon y Livakovic han sido los últimos internacionales en llegar a Barcelona tras el parón de selecciones. Además del lesionado Andreas Christensen, Raphinha, que sufrió un edema muscular en el muslo derecho con la selección brasileña, sigue sin entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que es duda con vistas al partido liguero de este sábado que el Barça disputará contra el Getafe.