Dani Alves: de estar preso por agresión sexual a ser predicador y apoyar a Bolsonaro

El 22 de febrero de 2024, Alves fue declarado culpable y condenado a cuatro años y seis meses de prisión. No obstante, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyó que la valoración probatoria de esa sentencia tenía deficiencias y que no se había desvirtuado suficientemente la presunción de inocencia, por lo que el exjugador fue absuelto de la acusación de agresión sexual.