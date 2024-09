Raphael Varane se retira del fútbol a los 31 años y Real Madrid le deja mensaje

1

Londres, Inglaterra.- El defensa internacional francés Raphael Varane, exjugador de Lens, Real Madrid y Manchester United, ha anunciado este martes, a través de una carta publicada en sus redes, su retirada del fútbol profesional con tan solo 31 años.

“Dicen que las cosas buenas deben tener un final. En mi carrera he asumido muchos retos, me he levantado una y otra vez. Se suponía que era imposible. Emociones increíbles, momentos especiales y recuerdos que durarán toda la vida. Reflexionando sobre estos momentos, anuncio con inmenso orgullo y satisfacción mi retirada del deporte que todos amamos”, anuncia el zaguero nacido en Lille el 25 de abril de 1993.

“Me exijo lo máximo, quiero retirarme fuerte, no sólo aferrándome al juego. Hace falta una gran dosis de coraje para escuchar a tu corazón y a tu instinto. El deseo y las necesidades son dos cosas distintas. He caído y me he levantado miles de veces, y esta vez, ha llegado el momento de parar y colgar las botas con mi último partido ganando un trofeo en Wembley” (la Copa de la Liga”, apunta.