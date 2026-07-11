Pulsera del Mundial causa furor: 12 horas de fila y reventa por mil dólares

Nueva York, Estados Unidos.- Conseguir el recuerdo más codiciado del Mundial 2026 en Nueva York se ha convertido en una auténtica prueba de resistencia en el 'Rockerfeller Fan Fest', donde los aficionados hacen colas interminables para conseguir una pulsera personalizable con colgantes o 'charms' conmemorativos, que se ha vuelto tan viral que su reventa en internet ya alcanza los mil dólares. La pulsera, con colgantes del Mundial y de la ciudad/sede correspondiente, se reparte gratis en la caseta de Bank of America, pero el fenómeno ha desbordado las previsiones de la organización, obligando así a implantar un sistema de gestión de tiempos.

Colas desde las 6 de la mañana

Los aficionados más madrugadores toman posiciones desde las 6:00 hora local en los alrededores del Rockefeller Center. Cuatro horas después, la organización comienza a repartir brazaletes en los que está inscrita una hora de cita a lo largo del día para poder acceder al taller de personalización. En ese momento los fans solo han pasado la primera fase: conseguir la cita.

Les queda volver a la hora a la que se les ha indicado para hacer otra cola que les llevará al taller en el que se confecciona la pulsera. Una estrategia pensada para agilizar el proceso pero que obliga a los seguidores a pasar todo el día en el recinto y alrededores. De hecho, la dificultad para volver a ingresar al complejo, hace que casi todos los aficionados opten por quedarse a consumir las actividades lúdicas que organiza el festival. "Empezamos a hacer cola a las 8 de la mañana y ahora a las 5 de la tarde recogeremos la pulsera. Todo ese tiempo lo hemos pasado haciendo las actividades y tomando algo. Eso sí, la cerveza está a 16 dólares", asegura Gisele, una turista mexicana.

De fenómeno viral a oportunidad de negocio

La dificultad para hacerse con el objeto de deseo ha trasladado el fenómeno del asfalto neoyorquino a las plataformas de comercio electrónico. Portales globales como eBay o Wallapop ya registran ofertas donde el brazalete gratuito se cotiza entre los 200, los 300 y hasta los 1,000 dólares, alimentando un mercado secundario que sorprende a los propios organizadores del evento corporativo. "Nosotros entregamos la pulsera de forma completamente gratuita, pero efectivamente ya hemos detectado que se están vendiendo en algunas plataformas digitales", admitió a EFE Fernando Nuñes, ejecutivo de Banca de Consumo de Bank of America. Nuñes explicó que el sistema de franjas horarias se diseñó precisamente "para que la gente no tenga que soportar esperas masivas en el mostrador".