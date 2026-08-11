Presidente del Saprissa se pronuncia sobre rumor de fichaje de Edrick Menjívar

San Pedro Sula, Honduras.- El futuro de Edrick Menjívar sigue generando comentarios en el fútbol centroamericano, pero desde Costa Rica ya existe una postura clara sobre los rumores que lo relacionaban con el Deportivo Saprissa.

La dirigencia del conjunto morado descartó cualquier acercamiento con el arquero y capitán del Olimpia, dejando sin fundamento las versiones que señalaban un supuesto interés por contratar al guardameta hondureño.

Roberto Artavia Loria, presidente del Saprissa, fue consultado por el periodista Gerardo Coto Cover, de Canal 13 de Costa Rica, y negó que la institución haya iniciado conversaciones con Menjívar.

“Saprissa no ha realizado ningún contacto ni oferta por el portero isleño. La directiva desea mantener al arquero Esteban Alvarado y darles continuidad a los jóvenes”, explicó el dirigente.

Menjívar, de 33 años, todavía tiene un año de contrato con Olimpia y se mantiene como uno de los principales referentes del conjunto blanco. El guardameta acumula 12 títulos de Liga Nacional, dos de Liga Concacaf y una Copa de Honduras, siendo uno de los jugadores más ganadores de la plantilla.

La historia entre ambos clubes tendrá un nuevo capítulo el próximo jueves 27 de agosto, cuando Olimpia y Saprissa se midan en la quinta jornada del Grupo C de la Copa Centroamericana. Ambos equipos llegan como principales candidatos para conseguir uno de los boletos a la siguiente ronda del certamen.