Florentino Pérez le da la bienvenida a Huijsen: “Muchos grandes clubes te querían”

“Huijsen, has demostrado que tu fútbol provoca la admiración de todos los aficionados, con un talento especial para desarrollar un fútbol elegante y siendo un central moderno. Muchos de los grandes clubes europeos querían contar contigo, pero tú deseabas estar aquí para formar tu propia historia”, comentó en el discurso durante la presentación de Huijsen.

“Bienvenido al Real Madrid. Esta va a ser tu nueva casa porque así lo has querido. Has elegido defender este escudo porque era tu gran sueño desde niño. Tu familia sabe todo lo que has trabajado y tus sacrificios para convertirte en uno de los grandes centrales del mundo”, continuó.

Florentino Pérez aseguró que este martes “vuelve a ser un día especial y de ilusión” por dar la bienvenida a un Dean Huijsen que reforzará la plantilla para un Mundial de Clubes en el que el club tiene puestas “muchas ilusiones”.