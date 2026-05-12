Presidente del Olancho prohibe ingreso al estadio a Emilio Izaguirre: "Aquí sos non grato"

Cuando el dirigente del elenco capitalino llegaba en el autobús con el plantel, se dirigió a la entrada y el portonero se le puso enfrente a Izaguirre y le dijo que no iba a entrar por órdenes de Samuel García.

Juticalpa, Olancho. - Un acto lamentable se ha dado en las afueras del estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa cuando al momento que Motagua llegaba, Samuel García, dueño del Olancho FC , le prohibió la entrada a Emilio Izaguirre, director deportivo de los azules.

Emilio y García platicaban de forma informal y el directivo olanchano le reprochaba el tema de fichajes de jugadores como Agustín Auzmendi y Rodrigo De Olivera, que al final es la molestia del dueño del club pampero, el hecho de que Emilio los haya fichado para Motagua.

"Es que yo no trabajo para usted, trabajo para Motagua, don Samuel", le decía el exjugador del Celtic de Escocia, que claramente se mostraba apenado por la situación atípica que le tocaba vivir en las afueras del estadio olanchano. Después de varios cruces de mensajes, y algunas llamadas, salió Javier López, técnico de las águilas.

"Si el director deportivo no entra, saco a todo el equipo, Motagua somos uno solo", amenazó el ibérico. Y minutos después se le dio entrada a Emilio Izaguirre al estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Motagua llegaba a Juticalpa para disputar el partido de la cuarta jornada de las triangulares finales donde el elenco capitalino llega obligado a sumar de tres contra el Olancho FC para poder seguir en liza y poderse meter a la gran final del torneo hondureño.