¿Cómo será la premiación del campeón del fúbol hondureño en el Estadio Nacional? Mario Moncada lo revela

¿Olancho y Olimpia solicitaron préstamo para el reconocimiento? "El Olimpia está confirmado, llega este viernes. El presidente de Potros me llamó por teléfono para que les diera espacio para reconocer la cancha el sábado a la 1 de la tarde. Sin embargo, uno de mis compañeros me dijo que le llamó el gerente deportivo de Potros le informó que habían tomado la decisión de no hacer reconocimiento de cancha. Me comuniqué con Samuel García, le dije que me aclarara de una vez por todas ya que hay protocolos que cumplir. Este viernes me van a informar".