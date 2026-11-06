Portugal se olvida de Cristiano Ronaldo y anuncia quien será su reemplazo

Lisboa, Portugal.- Bernardo Silva, jugador del Real Madrid, será el nuevo capitán de la selección de Portugal tras la retirada de Cristiano Ronaldo, según anunció este viernes el seleccionador, Jorge Jesus. En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa, Jesus afirmó que, tras la marcha de Cristiano, el brazalete corresponderá al futbolista con más partidos internacionales entre los convocados, Bernardo Silva, con 115, y destacó el buen momento que atraviesa el centrocampista en su primera temporada en el Real Madrid.

"Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como el Real Madrid, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó el técnico. Añadió que en la selección podrá "aportar su experiencia y la calidad que tiene como jugador".

Bernardo Silva, centrocampista ofensivo de 32 años, es uno de los 28 futbolistas incluidos en la primera convocatoria de Jesus tras la retirada de Cristiano Ronaldo, para los partidos de Portugal contra Dinamarca y Gales en la Liga de Naciones. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse