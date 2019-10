Mike Tyson estrena serie de artes marciales mixtas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El excampeón mundial de peso completo Mike Tyson se incorporará a la Professional Fighters League como anfitrión de la nueva serie "Mike Tyson's New Fight Game: The PFL" que se estrenará esta semana en el canal de la liga en YouTube y en otras plataformas digitales antes del arranque de los combates de playoffs del viernes.



Tyson realizará entrevistas con peleadores, al igual que músicos, artistas y otros famosos aficionados a las artes marciales mixtas. Tyson será acompañado en "Fight Game" por el coanfitrión Sean O'Connell, que también analiza los combates para PFL ESPN y que en 2018 fue campeón de peso semipesado de la PFL.



“Podemos llevar esto a otra dimensión”, declaró Tyson a The Associated Press. "Nosotros podemos darle una marca de manera adecuada. Darle la publicidad correcta. Nosotros podemos acoger a estos peleadores y promoverlos apropiadamente. Podemos recibir a todos estos combatientes de diferentes partes del planeta, de todas las técnicas y todas las disciplinas y enfrentarlos en un torneo para ver quién realmente es el más duro que haya habido en el planeta".

La PFL es una organización basada en torneos que esta semana inició sus duelos de playoffs. Esta fase se lleva a cabo a lo largo de tres noches en octubre: los combates del viernes son estelarizados por mujeres en las 155 libras y peso welter; los del 17 de octubre serán entre rivales de pesos pluma y ligero; y el 31 de octubre se enfrentan pesos semipesado y pesado. Cada peleador hombre debe ganar dos veces en una noche a fin de avanzar a las finales del torneo.



“Realmente deseo mostrar la esencia de cada persona”, destacó el exboxeador de 53 años respecto a su rol en el programa. “Uno realmente nunca conoce a una persona hasta que no llega y habla con ella. Uno debe hacer que esa persona se sienta cómoda pues es en ese momento en que uno verdaderamente llega a la esencia de la gente”.



Tyson, quien hasta la fecha posee el récord como el boxeador más joven en convertirse en campeón mundial de peso completo, afirmó que si en las artes marciales mixtas hubieran existido cuando él vivía su mejor momento en el pugilismo, sin duda habría ingresado a la jaula en lugar del cuadrilátero.



"Miren, si yo hubiera podido ganar el dinero que obtuve como boxeador, me habría encantado intentarlo”, sostuvo.