Fondista hondureño dirá presente en la pista europea

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pista de Berlín conocerá mañana los pasos del fondista catracho Edward Raudales, cuyo objetivo es correr la World Maraton Majors, competición que agrupa a las seis maratones más importantes del mundo: Londres, Nueva York, Boston, Berlín, Tokio y Chicago.



"Me faltarían Boston y Londres... je, je", alcanza a decir tímidamente este presentador de noticias en el canal Maya TV y empresario capitalino. "Han sido tres meses de entrenamientos fuertes desde las 4:00 de la mañana que me voy a correr al Campo de Parada Marte", explica el inicio de su rutina uno de los 40,000 atletas que competirán en la capital alemana por el botín de 450,000 dólares que reparte la organización.



"Realmente mi meta es bajar mi marca y demostrar que no hay edad para cumplir los sueños... y yo soy un soñador", se confiesa este runner de 52 años.



El BMW Berlín Maraton reunirá a corredores de más de 130 nacionalidades y la Bandera de Honduras dirá presente en las calles de Berlín gracias al famoso "Chiquitín", un icono del emprendedurismo deportivo en Centroamérica.



La campeona vigente es la atleta keniana Gladys Cherono, quien logró un récord de 2 horas 20 minutos y 23 segundos en la edición de 2017.