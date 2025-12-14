  1. Inicio
  2. · Deportes

Platense vs Olancho FC EN VIVO: hoy, canal, dónde ver la Triangular B

Platense se estrena en la fase triangular recibiendo al Olancho FC en condición de local

  • Actualizado: 14 de diciembre de 2025 a las 13:09
Platense vs Olancho FC EN VIVO: hoy, canal, dónde ver la Triangular B

Tiburones y Potros se enfrentan en la jornada 2 de las Triangulares.

 Foto. El Heraldo

Puerto Cortés, Honduras.- La acción en las Triangulares continúa este domingo 14 de diciembre en el estadio Excélsior de Puerto Cortés con el duelo entre Platense y Olancho FC.

La fase del Grupo B comenzó con un contundente triunfo del Marathón por 3-0 sobre el Olancho FC, disputado el jueves 11 de diciembre en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, casa de los Potros.

Erick 'Yio' Puerto, con 16 goles, lidera el ataque del Tiburón, secundado por Georgie Welcome, Carlos Pérez y Samuel Pozantes, bajo la dirección del técnico Raúl Cáceres.

Por otro lado, Olancho FC llega con la necesidad imperiosa de sumar una victoria que devuelva la confianza al equipo. Su entrenador, Reynaldo Tilguath, es consciente de que no hay margen de error en esta fase triangular.

DHatos del partido

Hora: 3:00 pm

Estadio: Excélsior de Puerto Cortés

Transmite: ElHeraldo.hn (minuto a minuto) y Deportes TVC (TV)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias