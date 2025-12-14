Platense vs Olancho FC EN VIVO: hoy, canal, dónde ver la Triangular B

Puerto Cortés, Honduras.- La acción en las Triangulares continúa este domingo 14 de diciembre en el estadio Excélsior de Puerto Cortés con el duelo entre Platense y Olancho FC.

La fase del Grupo B comenzó con un contundente triunfo del Marathón por 3-0 sobre el Olancho FC, disputado el jueves 11 de diciembre en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas, casa de los Potros.

Erick 'Yio' Puerto, con 16 goles, lidera el ataque del Tiburón, secundado por Georgie Welcome, Carlos Pérez y Samuel Pozantes, bajo la dirección del técnico Raúl Cáceres.

Por otro lado, Olancho FC llega con la necesidad imperiosa de sumar una victoria que devuelva la confianza al equipo. Su entrenador, Reynaldo Tilguath, es consciente de que no hay margen de error en esta fase triangular.