Pichichi LaLiga Española: Raphinha y Mbappé en problemas con esta sorpresa

Madrid, España.- La pelea por el Pichichi de LaLiga 2026/27 comienza a tomar fuerza. Tras el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, tanto Kylian Mbappé como Sergio Camello sumaron un nuevo tanto a su cuenta personal. Mbappé llegó al encuentro con 4 goles en cuatro partidos y, con su doblete ante el Rayo, alcanzó los 6 tantos en LaLiga de España, manteniéndose entre los principales artilleros del campeonato. El francés volvió a responder como referente ofensivo del conjunto blanco.

Por su parte, Sergio Camello partía con 5 goles en cuatro jornadas y, tras marcar frente al Real Madrid, alcanzó los 6 tantos, colocándose en lo más alto de la tabla junto a Raphinha, que también registra seis anotaciones según la clasificación mostrada. El delantero del Rayo continúa siendo una de las grandes sorpresas goleadoras del inicio de temporada. Más abajo aparece Aubameyang con 4 goles, el ex Barcelona está teniendo una campaña extraordinaria a sus 37 años con el Deportivo La Coruña.

Del mismo modo, el ex Real Madrid Mariano, delantero del Deportivo Alavés, está con 3 goles, mientras que Álex Baena, del Atlético de Madrid, suma también tres tantos. La carrera apenas comienza, pero Camello, Raphinha y Mbappé ya empiezan a marcar territorio en una lucha por el Pichichi que promete muchas emociones.