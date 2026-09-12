  1. Inicio
  2. · Deportes

Pichichi LaLiga Española: Raphinha y Mbappé en problemas con esta sorpresa

El francés Kylian Mbappé no le quita el pie al acelerador y sigue en la disputa del máximo goleador de LaLiga con el brasileño Raphinha

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 15:47
Pichichi LaLiga Española: Raphinha y Mbappé en problemas con esta sorpresa

Raphinha ahora tiene compañía en la cima del pichichi de LaLiga.

Madrid, España.- La pelea por el Pichichi de LaLiga 2026/27 comienza a tomar fuerza. Tras el partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano, tanto Kylian Mbappé como Sergio Camello sumaron un nuevo tanto a su cuenta personal.

Mbappé llegó al encuentro con 4 goles en cuatro partidos y, con su doblete ante el Rayo, alcanzó los 6 tantos en LaLiga de España, manteniéndose entre los principales artilleros del campeonato. El francés volvió a responder como referente ofensivo del conjunto blanco.

Real Madrid no perdona al Rayo Vallecano y le clava goleada en el Bernabéu por LaLiga de España

Por su parte, Sergio Camello partía con 5 goles en cuatro jornadas y, tras marcar frente al Real Madrid, alcanzó los 6 tantos, colocándose en lo más alto de la tabla junto a Raphinha, que también registra seis anotaciones según la clasificación mostrada. El delantero del Rayo continúa siendo una de las grandes sorpresas goleadoras del inicio de temporada.

Más abajo aparece Aubameyang con 4 goles, el ex Barcelona está teniendo una campaña extraordinaria a sus 37 años con el Deportivo La Coruña.

Tabla de posiciones de LaLiga de España: Real Madrid sufre y ahora mete presión a Barcelona

Del mismo modo, el ex Real Madrid Mariano, delantero del Deportivo Alavés, está con 3 goles, mientras que Álex Baena, del Atlético de Madrid, suma también tres tantos.

La carrera apenas comienza, pero Camello, Raphinha y Mbappé ya empiezan a marcar territorio en una lucha por el Pichichi que promete muchas emociones.

Mbappé se ve como ganador del Balón de Oro: "No hay uno mejor que yo"

Tabla de goleadores de LaLiga de España:

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias