"Pibe" Guevara revela los miles de dólares que gana en TikTok y habla de su fichaje con CD Choloma

“Sí, por eso decidí quedarme aquí. Tenía opciones de ir a Guatemala, pero me quedé aquí. Iba a ir para donde está Tato García, él se comunicó conmigo, pero le dije que iba a pensarlo bien porque quería estar cerca de mi casa y que tengo otros planes a futuro.”

“Sí. Imagínate, como bien y duermo bien, y de repente en un partido me lesiono y nunca termino un torneo sin alguna lesión.”

“Son cosas que la gente inventa. Por ahí, siempre que hay torneos, me lesiono y esas cosas me desmotivan, pero aquí estamos con las ganas y pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo.”

¿Nuevo reto? ¿Nueva casa, no?

Y sobre ese tema de rescindir con Marathón, vos estabas desde muy cipote y de repente rescindiste.

“Rescindí por decisiones mías y de la directiva. Solo espero que les vaya bien.”

¿Qué opinas de esas críticas que han llegado por el tema del TikTok? No lo digo por vos, lo digo por los seleccionados.

“El TikTok no tiene nada de malo, yo siempre lo veo como una herramienta de trabajo que por ahí me va muy bien y eso no distrae a nadie. Cada quien puede opinar lo que quiera.”

¿Te has hecho más famoso desde que usas TikTok?

“Sí, más famoso siempre. Hay que disfrutar de eso, y el día que lo quiten, pues ahí estamos.”

¿Da bastante dinero eso?

“Unos 20 mil dólares al mes.”

Sobre el torneo Apertura, arranca tan contra Juticalpa, ¿qué visión tenés?

“Como venimos trabajando estos amistosos, yo le digo a los compañeros que en primera división hay que tener mucha personalidad para jugar, de no tener miedo a equivocarnos, pero estos partidos para eso sirven, para que ellos se vayan adaptando al nivel de primera división.”