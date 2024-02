Pep Guardiola habla sobre su posible regreso al Barcelona

El actual entrenador culé ya anunció que no va a seguir la siguente temporada y Pep se volvió en uno de los candidatos. En conferencia de prensa habló de esto.

Primer comenzó hablando de las diferencias de ligas, entre la inglesa y la española: “Según mi experiencia, no podemos comparar la presión en Inglaterra con la de España. Allí es mil veces más duro. Seis ruedas de prensa a la semana, muchos partidos pero la presión que sientes en FC Barcelona no es comparable a ningún otro lugar. Para los directivos de aquí, el club es un lugar donde estar. Entiendo perfectamente por lo que está pasando Xavi, completamente. No hablé con él en estas horas”, explicó Pep Guardiola.