Pedro Troglio sale disgustado tras empate ante Olancho FC y destaca ventaja en el reglamento

“Creo que tuvimos un mal partido, le hemos dado más protagonismo al otro equipo en la tenencia y aprovechando los espacios. Tuvimos una noche mal en general. Cuando te equivocas muchos es difícil dominar el partido”.

La falta de ritmo y el resultado ante Olancho: “10 días de descanso no es nada, sino yo me preguntaría que si el Manchester City no gana y está jugando casi todos los días. El fútbol tiene esos días, a veces te sale todo perfecto como hace 15 días atrás, las cosas se dieron. No es la primera vez. Con el resultado, seguimos clasificando, debemos cambiar las cosas el sábado”.

Maradiaga le descifró el juego al Olimpia: “no, a ver. Cuando enfrentas a Olimpia te esperas un jugador atrás para salir de contra. Lamentable tocó, el resultado no fue el mejor, pero tenemos esa ventaja”.