Pedro Troglio revela los dos jugadores que quiso y no pudo llevar a Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pedro Troglio en cinco años se convirtió en leyenda del fútbol hondureño. El entrenador argentino desde que llegó a Liga Nacional no ha parado de ganar con el Olimpia. No hay jugador que no desee ser entrenado por el de Luján.

Sin embargo, al estratega hay dos jugadores que se le han escapado para formar parte del Olimpia. En una entrevista con el Canal 8 el entrenador reveló los dos jugadores que no pudieron fichar con su equipo.

“Es difícil, aunque ahora se aligeró la carga cuando se hizo el récord, yo sufría a veces cuando estábamos empatando y faltaban cuatro minutos. Una vez que empatamos 0-0 con Victoria en La Ceiba les dije a los muchachos, ‘ya está, logramos los 41 juegos invictos, ahora jueguen tranquilos, el récord centroamericano es de 55, era batir el registro de aquí, si lo logramos, bien, si no, paciencia’”, comenzó hablando del récord.