Pedro Troglio reacciona furioso con periodistas que piden su salida de Banfield y lanza advertencia

Banfield, Argentina.- El empate sin goles entre Banfield e Independiente Rivadavia ha dejado al equipo de Pedro Troglio en problemas para clasificarse a liguilla. En conferencia de prensa, ex DT del Olimpia, explotó contra quienes han pedido su salida del club.
El entrenador comenzó con un análisis futbolístico, aunque rápidamente dejó en claro su postura frente a los cuestionamientos: “el rendimiento en los puntos fue mejorado”, y remarcó que existe una mirada distorsionada sobre su gestión: “la deuda pendiente en este campeonato... pero nadie dice que el año pasado hicimos muchos puntos, siempre te matan por los puntos que hicimos ahora”, empezó diciendo en conferencia Troglio.
Conferencia de Pedro Troglio
Troglio también comparó el desempeño del equipo en distintas condiciones
“De visitante hicimos casi los mismos puntos que de local”, aunque reconoció irregularidades: “mejoramos de local y empeoramos de visitante, tenemos que tratar de mejorar”.
Su discurso se trasladó hacia las críticas externas.
"Estoy molesto con muchos de ustedes que han pedido mi cabeza, y eso es muy mala gente”.
Cuestionó el rol de algunos periodistas
“Uno puede criticar y opinar de fútbol, pero no pedir el trabajo de alguien. Yo no vengo acá y digo ‘echen a uno de estos que hacen cualquier pregunta. Soy respetuoso desde el primer día, y he estado operando de una manera incómoda para mí y no me lo merezco”.
El DT dejó claro que no piensa dar un paso al costado
“No soy ningún pendejo, tengo 61 años, vengo todos los días a laburar y a meterle como loco”, y apuntó contra quienes lo critican sin dar la cara: “muchos ni siquiera están acá y ni son hinchas de Banfield”.
Advirtió a los periodistas
“Que tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta un cierto lugar. Me fui caliente... vengo a poner la cara como siempre”.
Por último, volvió a referirse a las críticas sobre los resultados y dejó una reflexión con tono irónico:
"Parece que nunca ganaste de visitante o que nunca ganaste un clásico”.
Y cerró con una postura firme
Se puede criticar, pero no que pidan la cabeza de un entrenador... me voy a quedar y me van a bancar acá”.