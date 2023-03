Pedro Troglio: “La gente nos hizo sentir que creían en nosotros”

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Muy cauto pero con una alegría que no podía disimular, así apareció en conferencia de prensa Pedro Troglio , técnico del Olimpia tras la vapuleada 4-1 de su equipo sobre Atlas en la Liga de Campeones de Concacaf.

La afición apoyó a más no poder: “La gente nos hizo sentir que creían en nosotros, sentíamos como que nosotros podíamos competir y hemos demostrado que podemos competir. Soy cauto porque no es que enfrentamos a nadie, nos medimos a un gran equipo donde hoy lo pudimos neutralizar y el fútbol es cada fin de semana es una historia nueva y de visitante tenemos que estar a la altura con toda la gente de Atlas. Tenemos que ser prudentes y en la prudencia y la humildad las victorias son más lindas y los golpes son menos dolorosos”

Troglio afirma que el resultado no es el reflejo de la diferencia entre Honduras y México, también dio su punto de vista sobre el levantón futbolístico de Jorge Benguché .

Su discurso al medio tiempo: “Teníamos que hacer el partido que comenzamos a hacer, estábamos claros que espacios iba haber, pero nos teníamos que equivocar poco porque al perder la pelota nos agarraban saliendo y tienen jugadores buenos y no teníamos que perder la pelota y en el segundo tiempo nos equivocamos poco”.

No sé a dónde llegaremos, su a cuartos, semis, no sé, pero el tema es competir y dejar parado al fútbol hondureño, pero cuesta mucho pero fue muy bueno lo que han hecho los jugadores. Para mí fue bueno lo que hicieros los jugadores, no nos sobra nada, hay que volver a matarse el martes”.

Las claves del triunfo: “Salió perfecto lo que habíamos hablado. Atlas es un equipo que ataca con mucha gente y en la pérdida hay posibilidades y espacios para jugar. La idea era no tirar pelotas largas y perderla significaba otra vez defender, y de hecho, en el primer tiempo antes del penal del gol, no pudimos acomodarnos al 100, porque tuvimos unas llegadas pero no tuvimos la contundencia que se requería”.