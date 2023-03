“Fue difícil pero no imposible. Me levanté temprano para tomar el bus de Tegucigalpa hacia San Pedro y me vine caminando desde la terminal hasta el estadio, sin tener el boleto en mano”, dijo entre risas el señor a la periodista Emma Ramos.

Fue tremenda la caminada que pegó Don Gerardo desde la Terminal Metropolitana de Buses. Bajo un solazo a horas del mediodía, recorrió a pie más de 40 minutos para llegar al escenario cinco horas antes del pitido inicial (7:00 PM).

“Me arriesgué, pero tenía que conseguir un boleto sea como sea. Gracias a Dios conseguí el boleto no tan caro”, comentó respecto a su compra en el mercado negro.