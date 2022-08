Pedro Campa sobre Teófimo López: “No lo sentí tan fuerte, no es el monstruo que dicen”

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Tras la derrota por nocaut sufrida el pasado sábado ante Teófimo López, el boxeador mexicano Pedro Campa habló sobre lo ocurrido en el cuadrilátero ante el púgil de sangre hondureña.

En una entrevista con la cadena ESPN, Campa mencionó que hubo momentos en que pensó que podría derrotar a “The Takeover”, aprovechando para soltar fuertes golpes que en más de una ocasión pusieron contra las cuerdas al nacido en Brooklyn.

“La verdad estoy contento, sentí que di lo mejor que pude. La verdad me sorprendió cuando caí; sabía que me quería sorprender desde el primer round y yo estaba consciente de eso, en el round 7 yo le di la distancia y me retiré unos pasos y ahí fue donde me agarró, me cachó con un cruzado (gancho a la izquierda)”, dijo el mexicano.

Asimismo, “La Roca” indicó que no sintió a Teófimo tan fuerte como esperaba, mencionando que dio lo mejor de sí en la pelea en la que finalmente terminó derrotado.

“La verdad no lo sentí tan fuerte como pensaba, la pelea estuvo bien, yo me esforcé también para ganar, le eché muchas ganas y el corazón siempre lo puse en frente para esta pelea”, aseguró el oriundo del estado de Sonora en México.

“También lo hice retroceder a él y le metí mis golpes también, lo hice pensar, no fue una pelea fácil como él pensaba que iba a estar”, añadió.

Para culminar con sus declaraciones a la cadena deportiva, Pedro Campa agradeció por el apoyo de sus compatriotas, además de expresar su respeto por Teófimo López, sin embargo, dijo que en ningún momento sintió al “Gringo Catracho” como un monstruo.

“Es un boxeador muy bueno y lo respeto, decía yo a ver si es cierto el clase A como dicen que es, pero no lo sentí como un monstruo”, sentenció Pedro Campa.

