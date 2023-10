¡Adiós al Albo! Patón Mejía hace oficial su retiro del Olimpia

La institución melenuda giró a través de sus redes sociales un comunicado donde confirman que han roto el convenio que los unía con Mejía Briceño, cuyo jugador pasa a formar parte de la lista de agentes libres.

Ayer, después del partido entre Olimpia y Victoria, Pedro Troglio, técnico del club albo fue categórico al revelar que el jugador le había pedido salir del equipo ya que no se sentía cómodo.

”Patón Mejía me manifestó que se quería ir, su deseo es rescindir el contrato y yo le di el ok y después de eso no sé nada más. Si quisiera volver al equipo no lo acepto más, somos gente grande ya; tengo 35 jugadores y no le puedo lugar a todos”, manifestó el estratega argentino.