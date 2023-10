El tremendo dardo de Troglio al Patón Mejía: “Ya no lo acepto, estamos grandes”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego del empate 1-1 entre Olimpia y Victoria, el entrenador Pedro Troglio atendió a los medios de comunicación para valorar el partido, sin embargo, enfatizó mucho sobre el tema del Patón Mejía. Hace unos días, EL HERALDO reveló que el contención de 29 años ya no quería seguir con el Olimpia y esta tarde-noche el técnico albo reveló todo lo qué paso y como sucedió la renuncia del jugador. “Patón Mejía me manifestó que se quería ir, su deseo es rescindir el contrato y yo le di el OK y después de eso no sé nada más. Si quisiera volver. (...) no lo acepto más, somos gente grande ya”.

¿Rescindió contrato? “Hasta el momento no he sido notificado si ya rescindió su contrato, tengo 35 jugadores y no le puedo dar lugar a todos. Y si él no acepta eso es mejor que lo hable y se vaya del club”. Troglio advierte a sus jugadores a inicio de temporada

“Yo les digo a todos, el que no esté de acuerdo de ir al banco que me avise ahora y se va, porque no le puedo garantizar la titularidad a nadie”. Se va un gran jugador “Hay muchos jugadores que fueron importantes en el club y ahora ya no están, como Eddie Hernández, Javier Portillo, Chama Córdova, Ever Alvarado (etc.) , el fútbol pasa”.

¿Qué fue exactamente lo que le dijo Patón? “Lo que me dijo fue que quería jugar más partidos, jugó cinco de titular cuatro entró de suplente y en cuatro no ingresó. Juan Pablo Montes jugó dos nada más. Y me duele por que son cinco años de relación (con Patón Mejía), pero yo soy muy claro antes de empezar para que me avisen”.