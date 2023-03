Palomo Rodríguez frustrado por el mal paso de Real España: “Capaz no era el momento de venir”

“Primero que estoy en un momento complicado del equipo, todos saben la pasión que tengo por este deporte y por el club, el entrenador depende de los resultados y no podes hacer nada, lo veo desde afuera, el último partido (Marathón 0-1) buscamos el gol de todas las formas, veo que hay actitud, pero no tenemos la fortuna y eso da impotencia. Muchas están haciendo un esfuerzo enorme y fuera de la cancha y la gente no lo ve”.

Respuesta a los que piden la salida del presidente Elías Burbara

“Me molesta porque uno llega al equipo por intermedio de ellos (directiva), tuve muchas oportunidades de llegar al club tras ser jugador y por un motivo u otro no se había dado ya sea como asistente, DT de reservas o entrenador principal. Justo en este momento se dio, aveces me lo replanteo, capaz no era el momento de venir, pero estoy acá, me encanta el momento duro que vivo en el club, no me voy a quitar responsabilidades, pero también es duro pegarle a los que están.

Yo estuve cinco años como jugador, 10 torneos, gané dos y perdí una final y eran otras las personas que estaban. Si es por resultados, entonces el club estaría siendo mal gestionado desde hace mucho tiempo. Esto es fútbol y si yo supiera que con mi salida esto va mejorar, soy el primero en irme”.