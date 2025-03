Palma habla de los pocos legionarios de Honduras y responde a técnico que le dijo 'huevón'

PALABRAS DE LUIS PALMA

OBJETIVO COPA ORO- SENSACIONES

Muy alegre por haber sellado el pase y como siempre nos corregimos y nos decimos las cosas que hay mejorar. Lo bueno que se selló un boleto y ahora toca prepararse para la Copa Oro y Eliminatorias.

TU DESEMPEÑO

He trabajado estos meses para consolidarme en mi equipo y en la selección, pero toca seguir trabajando y mejorando tanto grupal como individual.

ALEGRÍA INTERNA

Si tú eres feliz en un lugar, vas a ser feliz siempre. Tengo salud, mi familia tiene salud, mi esposa igual bien y estoy bien en Olympiacos y ahora regreso a trabajar para cerrar la temporada de la mejor temporada.

ES MOMENTO DE HACER UNA BUENA COPA ORO

Claro, no solo queremos ir a jugar la fase de grupo, queremos competir. Por ahora toca trabajar y cuando llegue junio estar listos para enfocarnos en hacer una buena Copa Oro. Cada jugador sabe la responsabilidad que tiene cada uno.

NIVEL DE COMPAÑEROS

Una selección se ve cada cuatro meses y es difícil acoplarse de la mejor manera. Nosotros aportamos talento y esfuerzo para adaptarnos lo más rápido posible y también se necesita darle oportunidad a los jóvenes porque ellos también son el fruto y futuro de la selección.

COPA ORO ¿ESTARÁS?

Yo siempre me pongo a disposición del técnico, pero a veces no depende de mí, sino del club. Si por mi fuera voy sí o sí, pero hay que esperar lo que dice el equipo. Nunca he jugado una Copa Oro y se da bienvenida sea.

RESPETAR A BERMUDAS

Las selecciones caribeñas tienen jugadores en segunda división de España o Inglaterra, hay que tener un poco más de respeto a esos equipos que vienen mejorando en todos los aspectos. La gente dice el nivel bajo de nosotros, pero tienen que entender que nos vemos cada cuatro meses, esto no es excusa, pero no se puede armar una selección en un año y medio.

PERIODISTA: "ES MOMENTO TAMBIÉN QUE NOS RESPETEN A NOSOTROS TAMBIÉN"

Claramente, que hubieran más oportunidades para que jugadores salgan al extranjero por eso Panamá y Costa Rica han elevado su nivel más porque tienen muchos futbolistas en Europa y ya es hora de que Honduras mande jugadores al extranjero y esto es el bien para ellos como a la selección.

¿QUÉ SUCEDE QUE NO SALEN JUGADORES?

No me gusta hablar mucho del tema porque yo salí del Vida y cuando yo vi la oportunidad de salir nunca me cerraron las puertas sea por el precio que sea.

¿LOS GRANDES PIDEN DINERO?

Es una pregunta que me pones ahí difícil, pero cada directivo sabrá y hay que poner siempre primero al jugador y a la selección porque todos queremos ir al mundial.

En los últimos años nos hemos quedado con la escasez de enviar jugadores afuera y no pierdo la esperanza salgan más jugadores al extranjero.

TU AGENTE NUNCA TE DEJÓ SOLO

Yo a Luis siempre le voy agradecer le tengo mucho cariño, él igual a mi familia y siempre me puso a mi por enfrente y muchas veces le cerramos oportunidades a compañeros que pueden salir.

¿QUIÉNES PODRÍAN SALIR?

Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, Luis Vega se vio que tiene gran nivel. Hay muchos más para salir

MENSAJE EN POCAS PALABRAS...

No quiero hablar de los directivos, solo pido al jugador de primero porque si sale de un equipo 'x' y la rompe, en el extranjero querrán más jugadores de ese club.

¿QUÉ OPINAS SOBRE LAS PALABRAS DE TU ENTRENADOR DE EQUIPO QUE TE DIJO 'HUEVÓN'?

El profe es así con nosotros y dice las cosas en verdad para que reacciones. Yo reaccioné y la verdad que nos llevamos bien con los jugadores

TEMA DEL CELTIC ¿CÓMO ESTÁ?

Sigo siendo de ellos y mientras no haya una transferencia seguiré estando agradecidos con el Celtic pero toca defender a Olympiacos