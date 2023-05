Padre de Henry Gómez se sincera: “Entre lágrimas le decía que no se sintiera mal si no llegaba a Liga Nacional”

Porque en ese tiempo habían unos shorcitos, me ponía unas cabuyas como un niño pobre que fui. La gente me preguntaba “¿por qué le gusta ponerse esas cabuyas?” Entonces me dijo una persona que me iba a regalar un cachan black. Desde que me dio ese cachan black nunca me lo quité, solo ese me ponía. Desde ahí viene el sobrenombre de cachan black. Se hace más fácil decir “cacha”.

Lo soñé, pero el sueño no se me hacía realidad. Yo sufrí por querer jugar en Liga Nacional, no se me dio, tampoco se me dio la Segunda División. Pero siempre dije que Dios nos iba a dar alguna oportunidad para que él sobresaliera.

¿Cómo lo ven ahora que está jugando finales?

Un orgullo, con mi esposa todavía platicamos, nos acostamos en la sala y empezamos a decir que se sufrió, pero Dios nos dio la recompensa. Le agradezco a la gente de Olancho, porque le dio una oportunidad y a los equipos que me lo tenían desde pequeño en Ligas Menores, Juveniles y Mayor. Por ahí venía caminando, me siento orgulloso. A los 25 años lo abracé y le dije “Me conformo con verte jugar en las burocráticos, porque sos un talento”. Entre lágrimas le dije que no se sintiera mal si no llegaba a Liga Nacional, no porque no tuviera capacidad, sino porque no se le ha dado la oportunidad. Me siento feliz por haberlo visto jugar en las canchas de La Kennedy, La Laguna, Campo Motagua, Las Brisas, La 21. Yo lo iba a ver y me sentía orgulloso porque la gente decía del por qué no estaba en Liga Nacional.