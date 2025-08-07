Pablo Lavallén no niega su interés de querer tener a Rubilio Castillo en Marathón

Rubilio Castillo , un jugador con experiencia en selecciones y trayectoria internacional en ligas competitivas como la colombiana, sería una incorporación valiosa si se concretan las condiciones y el interés tanto del club como del jugador.

San Pedro Sula, Honduras .- Pablo Lavallén compareció en rueda de prensa en la previa al duelo contra Génesis FC, y en entrevista el entrenador destacó un especial interés en la posible incorporación de Rubilio Castillo al Marathón. Aunque el manejo de la plantilla y las negociaciones están a cargo del presidente, se reconoce la necesidad de sumar un delantero que aporte variantes en la ofensiva.

Estamos muy bien, estamos muy bien. Lógicamente, tuvimos menos tiempo porque el lunes dimos libre a los futbolistas que habían hecho un buen esfuerzo en la doble jornada anterior y en el Clásico. Pero bueno, entrenamos bien y ya estamos preparados para enfrentar a Génesis en el partido del sábado.

Por otro lado, la rueda de prensa también abordó un momento controvertido en el derbi pasado ante Real España, donde el entrenador fue expulsado tras un altercado con el cuarto árbitro. La expulsión se produjo luego de que se reclamara un gol anulado que, según la opinión del entrenador, afectó directamente el resultado del partido y que, de haberse contado con VAR, no habría sido concedido.

Sabemos que ahí Jonathan Bueso, Javier Arriaga, Iván "El Chino" López, que han estado descartados por lesión o por otras condiciones, ¿qué jugadores recuperan?

El que seguramente ya está a la par o más cerca de sus compañeros es el Chino López. Jonathan todavía seguramente para la semana que viene lo tendremos en consideración. Javier todavía no, hoy se tiene que realizar un estudio. Pero en concreto, el Chino López es el que estaría a disposición para poder estar listo.

Profesor, a nivel general, después de haber analizado los videos de lo que sucedió el fin de semana anterior, ¿qué tantas correcciones se tienen que hacer para poder enfrentar a un Génesis que es un equipo fuerte y rápido?

La verdad, yo me quedé conforme con el rendimiento del equipo, analizando un poquito las llegadas y todo. Yo creo que el último fin de semana Real España provocó dos jugadas: una de Moya antes del gol, la otra la del gol. Nosotros tuvimos cinco o seis jugadas claras, tiros en los palos, sacada del portero, una jugada muy bien elaborada que Messiniti terminó tirando por arriba. Creo que el equipo estuvo a la altura del clásico, te toca perder, pero nosotros creo que de a poco vamos agarrando un funcionamiento y una forma. Lo sostuvimos aún cuando te toca perder, el equipo no resigna el ser protagonista, al tener el balón, al mover la pelota. Seguimos trabajando y profundizando esa misma línea, respetamos a todos los rivales. Génesis seguramente vendrá con sus armas aquí al Yankel, pero nosotros vamos a seguir intentando y profundizando lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo bien.

El tema de la plantilla, ¿está cerrada o hay interés real por Rubílio Castillo?

No sé nada, esos temas los está manejando el presidente y nosotros cuando haya algún futbolista que se pueda sumar, que nos sume a nosotros para la plantilla, si se cierra, bienvenido. Pero bueno, eso lo maneja el presidente. Nosotros necesitamos un delantero más para tener una variante más, el campeonato ya está iniciado y hoy las posibilidades son muy cortas, porque los jugadores que ya firmaron planilla para otros equipos no se pueden incorporar. Pero bueno, si hay alguna posibilidad seguramente se evaluará y si llega a venir un delantero, bienvenido.

¿Pero sí le interesa Rubilio Castillo?

Sí, es un jugador de selección, que tiene mucha trayectoria, viene de jugar en el extranjero, en una liga como la colombiana, que es una liga competitiva. Así que si están las cosas dadas como para que pueda venir y él se quiere sumar y le interesa la oferta, y sobre todo que el club puede hacer una buena incorporación, bienvenido.

¿Qué fue lo que pasó con el cuarto árbitro? ¿Qué fue lo que le dijo para que se haya ido así de molesto a la hora de la expulsión?

Reclamarle lógicamente lo que todos vimos: un gol nulo, que si hubiese VAR no se hubiese cobrado, el resultado fue afectado totalmente. Y bueno, lo que me confirmaron después los jugadores cuando terminó el partido, que el línea le estaba diciendo al árbitro central que vaya para atrás en la jugada porque había offside, el árbitro lo quiso cobrar. Lamentablemente, como siempre le decimos nosotros a los cuartos árbitros, que son los que nos sufren porque están al lado nuestro, cuando nosotros nos equivocamos nos echan o nos tenemos que ir de los equipos. Cuando se equivocan los árbitros no pasa nada.

El castigo fue de un partido y no va a estar en el juego este fin de semana, en el área técnica, ¿le parece justo?

Sí, me imagino que sí porque fue doble amarilla. En ningún momento el cuarto árbitro me dijo que primero me amonestaba porque me metí a la cancha a agarrar el balón, que había sido una doble falta. Una falta por detrás a Anderson, que para mi gusto era roja porque en ningún momento, cuando no hay intención de jugar el balón y es solamente derribar al rival, es una agresión. No hay balón en disputa cuando un jugador se va y tiene la pelota por delante y vos le vas desde atrás.

Entonces me parecía que era roja. Cuando le reclamé esa situación se ve que no le gustó porque quizás uno sabe un poco de reglamento, porque uno estudia también. Nosotros para ser entrenadores usamos la materia de árbitros y cuáles son las normas, las reglas. Sabemos cuándo hay offside, cuándo hay una patada que es para amarilla, cuándo hay un empujón por la espalda, una carga por la espalda. Eso lo estudiamos. Se ve que no le gustó mucho que yo le diga eso y me sacó otra amarilla más. La segunda amarilla sería por conocer el reglamento.