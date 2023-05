Orinson Amaya molesto con el arbitraje: “Nos botan el trabajo de toda una temporada”

“Esperemos que el arbitraje no sea el protagonista, que nos deje jugar, que no ayude, pero que tampoco nos joda. Entonces, nos bota todo el trabajo de toda una temporada y eso es injusto porque Olimpia no necesita, es un equipo con muy buenos jugadores, no necesita que los árbitros le ayuden”, comentó el presidente del Marathón para Fútbol y Pasión.

Agregó: “Esperamos el día sábado, el árbitro que manden tenga los huevos de pitar como debe ser y que no afecte a Marathón y a Olimpia, sino que simplemente deje jugar a los dos equipos y que gane el mejor”.

Por otra parte Amaya analizó el duelo de vuelta y dejó claro que el cuadro verdolaga buscará clasificar a la gran final del torneo, ya que los “Verdes” le juegan bien a los actuales campeones del fútbol hondureño.