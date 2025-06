Orinson Amaya se destapa: “Emilio Izaguirre es enemigo de Marathón y lo digo de frente”

“Voy a resumir que seguí por el amor que le tengo al club. Analicé el irme con mi esposa y con mi familia por diferentes circunstancias. Puse mi cargo a disposición de la directiva, la mayoría no aceptó. Mi pensar era que yo era el problema en el equipo y que me tenía que hacer a un lado para que viniera otra persona a tomar las riendas de Marathón, y en ese momento no apareció una propuesta formal, nadie dijo ‘bueno, yo me voy a hacer cargo del equipo’. En vista de eso entramos en una preocupación porque no es fácil que llegue alguien sin experiencia, especialmente cuando viene un semestre con muchas cosas por delante”, expresó el presidente Amaya.

Y agregó: “A mí me ayudó mucho ir a ver la final de Reservas y valorar todo el trabajo que hicimos, no se puede dejar tirado. Lo que sí duele es que la gente interna al equipo no valoren, por eso es importante refrescar los recuerdos con lo que se ha hecho, en qué situación lo tomamos, no teníamos cuentas bancarias, todos los patrocinadores se nos fueron, nos recomendaron que le cambiáramos el nombre al club y hasta demandas. Gracias a Dios, todo eso es pasado y Marathón es algo diferente. Yo sé que muchos critican y que los campeonatos son muy importantes, y vamos a trabajar para eso, créanme que el primero que quiere ver levantando un título a Marathón, lamentablemente no se ha dado”.

El tema del entrenador argentino Pablo Lavallén no podía quedar por fuera, y fue el mismo mandamás del Monstruo Verde quien dio detalles de cómo se cerró la operación.

“Nosotros buscamos a Pablo desde 2023, cuando se fue de Olimpia, pero él se fue para el Melgar de Perú, siempre lo tuvimos en agenda. En una de las reuniones que tuvimos con Mario Berríos me comentó que le habían acercado el número de él y le dije que me parecía mucho. Comenzamos a negociar y a conversar y al final se pudo concretar. Es un técnico con mucho recorrido, que ha dirigido y llevado a lugares importantes a equipos de Sudamérica. Lavallén es un entrenador que le gusta trabajar con los jóvenes, y fue una de las razones por las que nosotros decidimos apostar por él”, contó el presidente verdolaga desde 2016.

El siguiente paso para la junta directiva de Marathón y su cuerpo técnico es la contratación de futbolistas para reforzar zonas como el ataque del club. Esperan concretar unos tres fichajes y renovar a otros elementos como Francisco Martínez, Yeer Gutiérrez y Allans Vargas.