Olimpia vs Platense EN VIVO: Hora y canal dónde se podrá ver el partido en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia de Eduardo Espinel se mide este sábado ante el Platense en la cancha del estadio Nacional por la sexta jornada del torneo Apertura.

Al menos tres equipos buscarán arrebatarle el primer lugar al Olimpia en la sexta jornada del torneo Apertura, que comenzó este viernes con el triunfo de Motagua 1-0 sobre el Victoria.

El Olimpia, con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo, que este sábado recibe al Platense, es líder de la competición con once puntos, acechado por Marathón, Real España y Olancho, con diez cada uno.

Victoria, que dirige el mexicano David Patiño, no pudo ante el Motagua que ganó su primer juego y cortó su mala racha de cuatro derrotas al hilo.

En el segundo partido del sábado, el Choloma, que es décimo en la tabla con un entero, recibirá al Génesis, situado en la octava casilla con tres.

El domingo, el modesto Olancho, que ha saltado a la cuarta casilla con diez unidades, será anfitrión del Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, segundo en la clasificación con igual cantidad de puntos.

La jornada se completará con el juego entre el Real España, local, con el costarricense Jeaustin Campos en el banquillo, y el Juticalpa.

El Real España, que el miércoles venció por 1-0 al Diriangén, de Nicaragua, en juego de la Copa Centroamericana 2025, es tercero en la clasificación con diez puntos, en tanto que el Juticalpa es sexto, con ocho.

En la sexta jornada descansará el Universidad Pedagógica.