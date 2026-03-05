Olimpia sonríe: Se conoce el estado de salud de Jamir Maldonado tras sufrir grave lesión

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia recibió este jueves una de las noticias que más esperaba en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. En las últimas horas se confirmó el regreso del volante Axel Jamir Maldonado. El mediocampista merengue había estado fuera de las canchas desde noviembre del año pasado debido a una ruptura de menisco en la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano para corregir el problema y evitar futuras recaídas.

Maldonado sufrió la dolencia durante el compromiso frente a Liga Deportiva Alajuelense, correspondiente a la semifinal de la Copa Centroamericana, serie en la que el conjunto albo quedó eliminado tras una desafortunada tanda de penales. Tras la intervención quirúrgica, el jugador inició un proceso de recuperación postoperatoria que lo mantuvo al margen por más de dos meses. Durante ese tiempo se perdió el cierre del torneo Apertura 2025, certamen en el que Olimpia terminó proclamándose campeón luego de vencer en la final a Marathón.