Olimpia confirma tiempo que falta para regreso de Edwin Rodríguez

Hay que recordar que el volante del Olimpia se lesionó solo en la final de ida ante Motagua y no pudo estar en la vuelta, donde los azules se coronaron.

Tegucigalpa, Honduras. - El pasado 19 de diciembre, Edwin Rodríguez sufrió una fractura en la cabeza del quinto metatarsiano y hasta la fecha no ha podido regresar a las canchas. Es más, aún está lejos de hacerlo.

Lo de Edwin fue por hacer mucho esfuerzo y no por un trauma o golpe recibido en su pie, tal como ha explicado a Diario El Heraldo el médico de Olimpia , Alfredo Pineda.

El jugador del Olimpia por ahora no tiene autorización para hacer trabajos de impacto y se mantiene únicamente en gimnasio.

Lo que se hizo con Edwin Rodríguez tras su fractura del quinto metatarsiano fue ponerle una bota corta y la cirugía no era necesaria.

“En estos momentos no tiene dolor ni nada, pero el problema es que han habido otras opiniones, como usted sabe, el hombre es el lobo del hombre, se le ha hecho un poco de miedo a él también, es normal, pero él todavía no puede hacer impacto, o sea no puede correr, saltar, pero sí ya puede comenzar a reforzar sus músculos de la pierna, que es lo que se está haciendo”, dijo el Doctor del Olimpia.

Edwin Rodríguez se hizo una tomografía hace una semana y aún se miraba la línea de la fractura. Ahora se le va a repetir la tomografía esta o la siguiente semana para ver su evolución.

Muchos se han preguntado cuándo volverá Edwin Rodríguez a las canchas con el Olimpia. Pues se va a perder toda la primera vuelta del torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional.

“Ya llevamos un mes y medio donde él no ha forzado sus músculos de la pantorrilla y pierde mucho poder, eso se va a recuperar con un mes de terapia, entonces creo que la primera vuelta si se la pierde, quizás para los últimos partidos estaría listo”, confesó el Doctor Alfredo Pineda.

La buena noticia es que Edwin Rodríguez si llegaría para los partidos de la Selección de Honduras en marzo ante Bermudas, donde se buscará la clasificación a la Copa Oro 2025.

El primer duelo de la “H” será el viernes 21 de marzo del 2025 en Bermudas, mientras que la vuelta se jugará en Honduras el martes 25 de marzo. Para ese entonces, Edwin ya estará al cien, aunque hay ver si logra tomar ritmo de competencia.

CUÁNDO REGRESARÁ EDWIN RODRÍGUEZ

Edwin Rodríguez comenzaría a hacer entrenamiento para choque junto a sus compañeros dentro de un mes, cuando vuelva a desarrollar la masa muscular. Esto indica que todo el mes de febrero trabajar en gimnasio y terapia.

En teoría, Edwin Rodríguez podría volver el domingo 2 de marzo, cuando el Olimpia se mida ante Génesis en Comayagua por la jornada 9 de la Liga Nacional.

De no ser así, aparecería en el inicio de la segunda vuelta. El Doctor de Olimpia explicó por último por qué lo de Edwin Rodríguez no era para una operación.

“Con una cirugía en el pie entran un montón de riesgos, una infección por ejemplo, yo creo que él fue muy bien manejado”, dijo.

“A Edwin lo que más le está molestando no es la fractura sino la articulación del tobillo, eso es lo que más se inmoviliza, eso es de terapia”, concluyó.