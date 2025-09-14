Olancho FC le da vuelta al marcador y derrota al Platense en reapertura del Brevé

Con goles de Óscar Almendarez y Rodrigo De Olivera pudieron remontar el tanto de Eduard Urbina de los 'Escualos' en los primeros minutos.

Juticalpa, Honduras .- En la nueva cancha del estadio Juan Ramón Brevé se vivió un gran partido por la jornada 9 del torneo Apertura entre el Olancho FC ante el Platense.

Desde un principio del mismo se vivió una bonita tarde de fútbol en tierras olanchanas, no es para menos, regresa su equipo a su casa y se reaperturaba el estadio Juan Ramón Brevé ya que se le cambió la grama a híbrida y tuvo otros retoques.

Bajo una intensa lluvia el Platense no esperó mucho para ponerse a ganar al minuto 8 con un cabezazo de Eduard Urbina tras un centro desde la derecha, Harold se lanzó pero no pudo llegar.

El partido era parejo, los de Puerto Cortés le hacían un gran partido a los 'Potro' que no podían abrir el cerrojo de los dirigidos por Raúl Cáceres.

Fue hasta el inicio de la segunda parte que apareció Alex López con un pase a Óscar Almendarez que controló y corrió en diagonal y cuando estaba frente a portería soltó tremendo zurdazo para poner el 1-1 en el marcador.

Olancho siguió con los ataques, las bajas del Platense pesaron y se vio reflejado al minuto 887 cuando apareció de cabeza Rodrigo De Olivera para poner el definitivo 2-1 a favor de los locales.

El próximo encuentro de los dirigidos por Reinaldo Tilguath será ante el Olimpia y el Platense le tocará medirse contra Motagua.