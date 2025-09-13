Tabla de posiciones: Motagua deja escapar la posibilidad de subir y UPN sorprende

Comayagua, Honduras.- La jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras nos ha dejado este fin de semana a un nuevo líder en la primera división del fútbol hondureño.

El Olimpia, club que descansó en la novena fecha, sufrió las consecuencias de no tener actividad ya que han perdido el primer lugar del campeonato.

El nuevo líder de la Liga Nacional de Honduras es el Marathón, equipo que logró un triunfo sufrido de 1-0 ante el CD Choloma con gol del atacante argentino Nicolás Messiniti.

Los verdolagas suman 18 puntos llegando a la punta de un torneo que cada vez se pone más interesante. En el caso de los albos son desplazados a la segunda posición y cuentan con 17 unidades.

Del mismo modo, Olancho FC ha escalado al tercer lugar tras vencer 2-1 al Platense en el remodelado estadio Juan Ramón Brevé.

Con este triunfo, los dirigidos por Reinaldo Tilguath escalan al tercer puesto con 15 puntos y manda al Platense al quinto lugar con 13 unidaes. En el cuarto lugar esta Juticalpa con 14.

Asimismo, Lobos y Motagua, quienes empataron 3-3 el pasado sábado, les siguen en el sexto y séptimo lugar, respectivamente, con 12 y 11 unidades.

Real España es octavo con 10 puntos y le sigue Génesis PN con seis en el noveno puesto. Cabe recordar que estas dos escuadras cierran la fecha el lunes en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.Choloma tiene cuatro en el penúltimo lugar y en el sótano se encuentra el Victoria del colombiano Jhon Jairo López con apenas tres unidades.

En la próxima jornada a realizarse a mitad de semana, Olimpia vuelve a la acción y este miércoles 17 de septiembre estará recibiendo al Olancho FC en un duelo donde están obligados a ganar para volver al primer puesto.

En el caso del Marathón, los dirigidos por Pablo Lavallén viajan hasta la ciudad de Choluteca para medirse el jueves como visitante a los complicados Lobos de la UPNFM