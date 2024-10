Djokovic envía sentido mensaje a Nadal tras su anuncio de retiro

1

Londres, Inglaterra.- El serbio Novak Djokovic se mostró agradecido a Rafael Nadal por impulsarle “al límite” y alabó la carrera del español, que anunció este jueves su próxima retirada.

Djokovic, en una publicación en redes sociales, se despidió de Nadal, que pondrá punto y final a su carrera deportiva en las próximas Finales de la Copa Davis en Málaga.

“Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente es sea el mayor logro que cualquiera pueda desear”, dijo el de Belgrado.