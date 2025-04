Noel Valladares se refiere al mal momento que vive Olimpia y el trabajo de Rueda en la Selección

Es complicado entender para un equipo que casi no varió, pero ahora cambia con el nuevo técnico

Por lo general cada técnico tiene su estilo, como jugador hay que tratar la idea del técnico y que no se vea que mucha gente dice que juegan a nada y gana, es ahí cuando ayudan las individualidades, pero en si el fútbol que está presentado Olimpia está pasando por eso, pero se ve que ya está tomando la idea porque están jugando diferente a lo que hacían con Troglio.

¿Cómo analiza el nivel futbolístico del torneo?

Todo mundo se queja de eso, no sé qué pasa con nuestro fútbol, no sé si los culpables son los jugadores, los directivos, algo está pasando que no estamos haciendo bien. Ahora vemos dos partidos el domingo y dos el lunes, no tenemos esa cultura todavía, en Europa sí, pero acá no tenemos esa cultura de jugar un lunes, qué sé yo, puede afectar en el estado anímico de los jugadores. Hay un montón de situaciones.

¿Eso impacta en el fútbol de la Selección Nacional?

Somos un país pequeño, es una cadena, lo que se está mostrando en Liga Nacional es lo que estamos mostrando en la Selección Nacional- Acordémonos que vienen jugadores del extranjero a jugar en la Selección y no están jugando, los que están jugando son los de la Liga Nacional, hay que armar un equipo que se pueda conocer.

¿Le preocupa la Selección?

Sí, es preocupante porque los últimos juegos le ha costado a nuestra Selección, no es que no están haciendo bien las cosas, es que les ha costado, hay que detectar lo que está pasando.

¿Le tiene fe al profesor Rueda?

Sí, hay algo positivo que está ejecutando: es el orden, de ahí podemos partir, son los detalles que tiene el profesor con el objetivo de mejorar, hay que tener confianza y apoyar, las críticas siempre van a estar.