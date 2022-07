Nerlin Membreño se pronuncia luego de ganarle la demanda al Vida

LA CEIBA, HONDURAS.- El Club Deportivo y Social Vida ya canceló la deuda que tenía con Nerlin Membreño. El equipo cocotero desembolsó 900 mil lempiras tras el fallo del Tribunal Nacional de Arbitral de Honduras (TNAF).

El actual entrenador del Juticalpa alegaba que el equipo de La Ceiba tenía una deuda con él y le imposibilitaba la inscripción de jugadores en el campeonato Apertura 2022.



VEA: ¿Por qué Alberth Elis no saldría del Girondins?

Luis Cruz, presidente del Vida, canceló ayer lo que debían y ya podrá contar con sus refuerzos que son: Cristian Sacaza, Rembrandt Flores, Ever Alvarado, Juan Ramón Mejía, Gregory González, Rafael Zúniga, Carlos Fernández, Marcelo Canales y lo africanos Mamadu Djalo e Infamara Camara.

Deportes OPSA contactó a Nerlin Membreño para conocer su reacción sobre el caso y si la deuda fue cancelada en su totalidad. El entrenador también habló de cómo quedó con Luis Cruz y asegura que esta situación quedará de precedente para otros técnicos hondureños.

LAS PALABRAS DE NERLIN MEMBREÑO...

¿Es cierto que su caso con el Vida ya está resuelto?

“Sí, ya ellos cancelaron según me dice el abogado y en ese sentido se libera el fallo que teníamos”.

¿La deuda se va a cancelar de forma completa?

“Sí, como decía el fallo sobre todo y la resolución que emitió el Tribunal Nacional de Arbitral de Honduras (TNAF)”. ¿La cantidad son 900 mil lempiras?: “Bueno, según los abogados y el fallo, sí”.

¿Tardó más de lo esperado resolver el caso?

“El tiempo fue más de un año, todo eso duró el proceso legal y bueno, llegó en el momento que tuvo que llegar, sobre todo tomando en cuenta que la resolución decía que si Vida no cancelaba no podía inscribir jugadores y perdería puntos. El fallo es claro y el equipo entendió que tenía que pagar”.

¿Y su relación con Luis Cruz cómo queda?

“Fue muy buena durante estuve trabajando, pero como pasa siempre, generalmente cuando uno está en un club la relación es buena, cordial y ahora realmente no tengo idea tomando en cuenta que esto es fútbol y que aquí alguien escribió unas cosas, pero al final el tribunal falló a favor nuestro. En otras ocasiones falla en contra de los entrenadores y jugadores”.



ADEMÁS: Diego Vázquez: ‘Cuando no estoy viendo partidos, me desconecto leyendo algún libro’

¿Cree que al Vida le vuelva a suceder otro caso similar?

“No podría decirlo, porque no solo al Vida le ha pasado, también ha sucedido en otros equipos, lo que pasa es que en otros casos no se actúa a favor del entrenador y en esta ocasión tener mi precedente porque siempre sucede con los técnicos nacionales, a los extranjeros siempre les pagan el 100% y nadie dice nada”.



DE INTERÉS: Real España consigue empate 0-0 ante Real Estelí en insípido partido en Nicaragua