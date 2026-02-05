Moya calienta el clásico Marathón-Real España: “Los goles se celebran. Ojalá que me toque hacerlos”

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón y Real España protagonizarán el plato fuerte de la jornada 4 del torneo Clausura 2025, en un clásico que tiene buenos ingredientes como la pelea del liderato y el traspaso de futbolistas de un bando al otro.

Una de las voces que quiso calentar el duelo que paraliza a la ciudad industrial fue el delantero Brayan Moya. “Los goles se celebran siempre. Si me toca marcar, lo voy a celebrar. Ojalá que me toque hacer goles”, expresó la ‘Bestia’ en la previa del partido.

Moya en conferencia de prensa se refirió a que vivirá el duelo con mucha intensidad y que en su mente solo está ganar porque otro de sus retos es tener la confianza de la afición verdolaga.

Por último, al ser consultado por el duelo que tendrá con Franklin Flores soltó: “Él sabe que cuando estoy en esa banda me tiene miedo. No hay problema por eso”.

-CONFERENCIA CON BRAYAN MOYA-

¿Cómo está el equipo ya para este clásico sampedrano? En tu caso, ¿cómo te vas a sentir viviendo ahora el clásico del otro lado?

La verdad hemos tenido una semana bien intensa, entrenando y preparando el partido para el domingo. Sabemos que va a será intenso. Ahora me toca estar de este lado y ya sé cómo se viven estos clásicos. Esperamos poder sacar los tres puntos.

¿Qué sensaciones tiene un ex Real España ahora enfrentándolo en el Yankel?

Siempre son las mismas ganas de entrar a la cancha, de hacer las cosas bien y de poder ayudar al equipo. Ahora me toca estar aquí y los minutos que el profe me dé, voy a aprovecharlos y a entrar a hacer las cosas bien.

¿Es una ventaja conocer bien a los rivales, haber convivido con ellos y conocer sus debilidades?

Sí, prácticamente los conozco a todos. Bueno, a los nuevos no, a los que han llegado recientemente, pero sé la forma en la que juegan, las formaciones que pueden utilizar, y eso es un plus más.

Ya se sabe cómo se juegan estos clásicos. Cuando enfrentabas a Marathón con Real España, ¿qué se decía del otro lado?

El tema siempre es querer ganar. Sabemos que es un clásico y un clásico nunca se quiere perder. Aquí la sensación es la misma. Con respecto a mi actuación, desde el primer momento me han acogido bien y la verdad es que me he sentido muy bien aquí en el club.

¿Se toma este partido con una seriedad especial, pensando también en la tabla de posiciones?

Sí, lo tomamos con mucha seriedad. Sabemos que es un partido que te puede subir a las primeras posiciones y nosotros vamos a ir a hacer las cosas bien y a cumplir con lo que el profe nos manda.

Va más allá de los tres puntos ganar un clásico, ¿no?

Claro, en todos lados. Me ha tocado jugar clásicos aquí y en Tegucigalpa también. Siempre va más allá de ganar tres puntos. Se juega mucho el escudo y esperamos que las cosas salgan bien.

Tu mamá siempre te acompaña en la grada. ¿Ya le tienes la camisa verde?

Todavía no. Mi mamá está en España ahorita, pero cuando regrese ya me dijo que la tenga lista.

Cada partido es una oportunidad para esperarte como goleador con esta nueva camiseta. Si llega a pasar y notas contra Real España, ¿habrá celebración?

Claro, los goles se celebran siempre. Si me toca marcar, lo voy a celebrar. Ojalá que me toque hacer goles, la verdad, porque ya van tres partidos y no he podido anotar, y sería bonito meter un gol y empezar desde ahí.

¿Qué vas a hacer para ganarte a la afición de Marathón? Todavía hay algunos que están inconformes con tu llegada.

Es normal. Lo mismo decían cuando llegué a Real España y es normal porque esperan bastante de mí. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Estoy trabajando fuerte, el profe sabe que estuve dos meses parado y me está llevando de a poco. En lo que pueda, voy a entrar a hacer las cosas bien.

El último clásico aquí en el Yankel fue victoria 1-0 para Real España con gol tuyo. Hoy la historia puede ser diferente.

Sí, fue un lindo partido, pero ahora estamos aquí defendiendo el escudo de Maratón y voy a entrar con todo a hacer las cosas bien.

Franklin Flores anda bien, corriendo y metiendo fuerte. Va a haber una buena competencia de cuerpo por ahí.

No importa, él sabe que cuando estoy en esa banda me tiene miedo. No hay problema por eso.