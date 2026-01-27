Mourinho fiel a su estilo sorprende con declaraciones sobre Arbeloa y Real Madrid

Lisboa, Portugal.- "Quiero mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)", dijo este martes el técnico del Benfica y extrenador del equipo merengue, José Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido del miércoles de la Liga de Campeones frente al club blanco. En su comparecencia, Mourinho aseguró también que al Benfica sólo le vale ganar, por lo que "o matas o mueres de pie".

Sobre el actual entrenador del conjunto español, Álvaro Arbeloa, Mourinho recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus "niños" y lo definió como uno "de los mejores hombres que ha jugado en el Real Madrid". "Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", afirmó el portugués, para quien Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".