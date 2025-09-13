Motagua vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido hoy en directo

Comayagua, Honduras.- El Motagua del español Javier López vuelve a tener actividad y este sábado 12 de septiembre enfrenta a los Lobos de la UPNFM en el segundo duelo de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Los Azules buscan seguir con la buena racha tras la llegada del estratega europeo.

El Ciclón Azul anda encendido y desde el arribo de López al banquillo aún no sabe lo que es perder y poco a poco va escalando en la tabla de posiciones luego del terrible inicio del certamen que lo ubicaron en los últimos lugares.