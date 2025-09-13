Motagua vs UPNFM EN VIVO: Hora y canal que transmite partido hoy en directo

Comayagua, Honduras.- El Motagua del español Javier López vuelve a tener actividad y este sábado 12 de septiembre enfrenta a los Lobos de la UPNFM en el segundo duelo de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025. Los Azules buscan seguir con la buena racha tras la llegada del estratega europeo.
El Ciclón Azul anda encendido y desde el arribo de López al banquillo aún no sabe lo que es perder y poco a poco va escalando en la tabla de posiciones luego del terrible inicio del certamen que lo ubicaron en los últimos lugares.
Sin embargo, el Motagua ha venido de menos a más y ha logrado recomponer su camino, mismo que espera seguir cuidando en esta novena fecha tras la goleada que le propinaron al CD Choloma (0-3) en el Estadio Rubén Deras el pasado miércoles 10 de septiembre.
Con ese triunfo, se mantuvieron en el octavo lugar con 10 unidades, pero acortaron distancias con el que este sábado será su rival: los Lobos de la UPNFM. Los universitarios dirigidos por Salomón Nazar son quintos con 11 puntos, pero podrían bajar de ver un resultado negativo.
Los Lobos vienen de igualar 1-1 con el Olancho FC en el Estadio Emilio Williams, por lo que quieren regresar a la senda del triunfo en el torneo Apertura 2025.
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Lugar: Estadio Carlos Miranda de Comayagua
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC